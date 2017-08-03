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31 июля 2017
Главные новости Тюменской области
12:22  03 августа 2017 0

В Тюмени экс-десантники заблокировали проезжую часть в день ВДВ. Полиция предпочла не заметить «марш по встречке». ВИДЕО

День ВДВ. Нижневартовск., десантники, флаг вдв
Официальные мероприятия дня ВДВ в Тюмени прошли без происшествийФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени в день ВДВ бывшие «голубые береты» прошли строем по проезжей части по улице Республики в районе моста Влюбленных. Несмотря на то, что десантники маршировали по «встречке», полиция не стала их задерживать.

Видео под названием «ВДВ прут по встречке» разместила в группе «ЧС Тюмень» пользователь «Вконтакте» Настя Славина. На ролике, снятом вечером, на заднем плане угадываются подсвеченное здание бывшего Архитектурно-строительного университета. Около десятка мужчин строятся колонной прямо на проезжей части дороги, не обращая внимания на едущие навстречу автомобили, после чего под команду «Раз, раз, раз-два-три!» маршируют по направлению от реки Тюменки к центру города.

На кадрах видно, что мимо экс-десантников сначала проезжает машина вневедомственной охраны, а потом они проходят мимо «УАЗиков» полиции. Сотрудники правоохранительных органов не пытаются воспрепятствовать их маршу, только в конце ролика из полицейского автомобиля раздается требование разойтись. Все видео сопровождается одобрительными возгласами ведущей съемку девушки.

Видео — Настя Славина, группа «ЧС Тюмень», «Вконтакте».

Видеоролик вызвал бурное обсуждение в соцсети, под ним более 130 комментариев. Большинство считает, что их поведение порочит ВДВ. «Исполнить то же на тротуаре никак? Позор»; «Вот такие экземпляры и позорят ВДВ! А потом по всем каналам мира вещают про российскую армию»; «А полиция даже не остановилось… А если б кого-нибудь избивали, тоже бы проехали», — пишут пользователи соцсети.

Впрочем, немало и тех, кто не увидел ничего из ряда вон выходящего в «марше десантуры». «Каждый отмечает свой праздник по-своему, они не дебоширят и никого не избивают. Какие все зануды, я удивляюсь, будьте проще»; «Да ни чего такого они не сделали. Всегда на день ВДВ был трешак, а сейчас почему-то это вызывает резонанс. Пусть отдохнут ребята, это их праздник. Мы не можем знать, что они прошли, мы можем только коммы строчить „кококо свиньи“. Да не выходите 2 августа на улицу, да не смотрите на них. Моралисты чертовы», — написали защитники героев видео.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что никто из маршировавших десантников задержан не был. «Сотрудники полиции сделали праздновавшим день ВДВ замечание и предупредили их, чтобы они маршировали по тротуару, а не по проезжей части, — заверили „URA.RU“ в УМВД. — Основные мероприятия дня ВДВ в Тюмени прошли без происшествий».

Николай Бастриков
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