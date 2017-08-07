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07 августа 2017
14:21  07 августа 2017 2

Малахов написал заявление об увольнении с «Первого канала»

Андрей Малахов закончил свою историю с "Первым каналом"Фото: Instagram Андрея Малахова
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Ведущий программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Андрей Малахов написал заявление об увольнении. Пока не ясно, подписало ли заявление руководство телеканала.

Об увольнении ведущего сообщил источник РИА «Новости». «Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», — сказал источник. Официального подтверждения данной информации пока нет, уточняет RT.

Ранее журнал Elle сообщил, что Малахов уходит с телеканала из-за скандала с новым продюсером «Пусть говорят», который отказал журналисту в декретном отпуске. Малахова поставили перед выбором: быть ведущим ток-шоу или нянькой, пишет телеканал 360.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Малахов уходит с «Первого канала» и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов эту информацию не стали комментировать, напоминает портал «Утро.ру».

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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