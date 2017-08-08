11:22 08 августа 2017 0

Родители одного из мальчиков уже написали на Нечайкина заявление в прокуратуру Фото: страница Ивана Нечайкина ВКонтакте

Тюменского автора сериала о детях Ивана Нечайкина после скандала позвали на «Первый канал». Съемочная группа должна приехать уже на этой неделе, после тюменец отправится вместе с ними в Москву. На «Смотрящего на детской площадке» Нечайкина родители одного из детей уже написали заявление в прокуратуру — им не понравилось, что в кадр в размещенном парнем видео попал их ребенок.

В мае этого года Иван Нечайкин в своем аккаунте разместил короткий видеоролик, в котором спрашивал двоих ребят, где они берут сигареты. «Я просто участковый на своем районе, — написал Иван Нечайкин. — Первый даже не понял, как друга сдал с потрохами, потом начал троить (невнятная речь), второй постарался придумать алиби… Но у меня есть чистосердечное признание самого Ромы. Стоить выставлять подобные видео под таким хэштегом? #смотрящийнадетскойплощадкетюмень. Если да, ставим +. Буду стараться». Читатели попросили тюменца снимать и впредь подобные ролики.

Видео: группа «Mash | Мэш» в соцсети «ВКонтакте»

Героями «детского сериала» стала компания ребят — судя по всему, из одного двора. Иван Нечайкин (который, как сказано в профиле его аккаунта, работает персональным тренером), учил ребят мириться после драк, объясняет, что нельзя курить, собирает вместе с ними мусор на детской площадке.

Его канал в Инстаграм смотрит 21,5 тысячи подписчиков. «Ваня, ты лучший!»; «Замечательные мальчишки»; «У них уже есть фанаты в Казахстане»; «Потрясающе, тысячу раз пересмотрела», — пишут зрители, а пропустив эфир, спрашивают друг друга, были ли там какие-то важные новости.

Иван Нечайкин, несмотря на прокурорскую проверку, продолжает заниматься с детьми Фото: страница @nechaiking — Ивана Нечайкина в Инстаграм

«Какой хороший двор! — восхищаются пользователи. — Как вот, глядя на этих счастливых детей, можно сказать, что ты делаешь что-то плохое? Жалко, что взрослые такие злые, ничего плохого в твоих видео нет, один позитив и доброта. Вот бы у нас во дворе был такой смотрящий».

Судя по комментариям в аккаунте Ивана Нечайкина, заявление с жалобой на то, что он снимает без разрешения ребенка и публикует видео в общем доступе, написали родители одного из мальчиков. Подписчики выражают поддержку «смотрящему за детской площадкой» и пишут, что этому ребенку «будет обидно, если ты с ним общаться не будешь. Ты будешь покупать детям что-то покушать, он тоже захочет, не будешь же ему говорит „нет, не трогай“. Это очень жестко».

«Мне никто и никогда не говорил, чтобы я удалил что-то или не общался с детьми. Ну разве я бы не удалил?! Все хорошо, но идут и пишут. Я понимаю, что нарушил закон и готов понести ответственность. Но я не согласен с тем, что вообще снимать прекратить должен. Ведь у меня есть согласие родителей! Они не против», — написал сам Иван Нечайкин.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что заявление с жалобой на Ивана Нечайкина поступило. Сейчас по нему проводит проверку прокуратура города, итоги станут известны до 23 августа.