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Главные новости Курганской области
15:16  10 октября 2017 0

Бродячие псы и бездорожье мешают зауральцам заниматься спортом

Соревнования по триатлону в WorldClass. Екатеринбург, бассейн, плавание, заплыв, спорт
После дороги до спорткомплекса у шадринцев не остается сил на тренировкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Шадринска жалуются на «полосу препятствий» по дороге в самый большой в Зауралье физкультурно-оздоровительный комплекс «Парус». По их словам, посетители без личного авто вынуждены выбирать: либо пробираться через грязь в компании бродячих собак, либо пытаться преодолеть оживленную магистраль в неположенном месте.

ФОК «Парус» торжественно открыли в начале сентября. Его называют самым масштабным спортивным проектом в Курганской области — пропускная способность комплекса составляет 2000 человек. Внутри работают несколько залов для тренировок и соревнований, бассейн на 8 дорожек, а также медико-восстановительный центр.

«Парус» расположен в Северном поселке Шадринска, на улице Автомобилистов. Добраться до него не так-то просто. Как рассказала порталу SHADR.info жительница города, решившая поплавать в новом бассейне, после выхода из автобуса ей пришлось идти по кромке магистрали без асфальтового покрытия, утопая в грязи. Возле жилых домов за женщиной увязалась стая бродячих собак, а оставшийся путь лежал через пустырь, где отсутствовала какая-либо дорога.

Шадринец Евгений Баринов поделился с «URA.RU», что автобусная остановка для дачных маршрутов есть прямо напротив комплекса, однако добираться до спорткомплекса таким способом смертельно опасно. «На магистрали очень интенсивное движение, а пешеходного перехода рядом нет. Скоро, наверное, будут несчастные случаи», — заявил собеседник агентства.

В администрации Шадринска агентству пообещали, что зебра и новый остановочный комплекс появятся рядом с «Парусом» в следующем году. «Обустройство этих объектов требует составления проектно-сметной документации и выделения определенного финансирования, что пока не представляется возможным», — пояснил пресс-секретарь мэрии Тамара Александрова.

Вера Чернышева
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