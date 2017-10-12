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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
10:20  12 октября 2017 0

Полиция выяснила, куда Audi увезла похищенного в Тюмени «школьника»

Город летом. Сургут, полиция, гибдд, дпс, югорский тракт
Похитителей юноши искали полицейскиеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские полицейские нашли похищенного накануне мальчика. Оказалось, что в золотистой «Ауди» увезли не подростка, а юношу 18 лет. Двух мужчин, которые забрали пострадавшего с места ДТП, поехали в больницу и полицию, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, что правоохранители установили автомобиль, о котором накануне сообщила в полицию тюменка. Рано утром 11 октября женщина рассказала, что на улице Пермякова в районе дома №74 иномарка сбила школьника, после чего из машины выскочили двое мужчин, усадили пострадавшего в свой автомобиль и увезли его в сторону Патрушево. Школьника в итоге искали сотрудники ГИБДД, полиции, медики и сами горожане. В пресс-службе областной полиции рассказали, что автомобиль отыскали с помощью камер видеофиксации, после чего был установлен и водитель машины. Выяснилось, что 28-летний мужчина испугался ответственности и уговорил 18-летнего пострадавшего сказать врачам, что он получил бытовую травму, никак не связанную с ДТП — то есть упал с лестницы.

Водитель увез парня в частную медицинскую клинику для оказания помощи, а кроме того — дал пострадавшему денег, чтобы снять любые претензии. Медики обнаружили у юноши перелом локтя.

Тем не менее, вечером мужчина побывал в отделе полиции, где рассказал подробно обо всем произошедшем.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, в отношении водителя иномарки составлен административный материал за оставление места происшествия. Ему грозит лишение прав до полутора лет или административный арест до 15 суток. По факту ДТП проводится проверка.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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