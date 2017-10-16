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Главные новости Ямала
13:09  16 октября 2017 2

В ЯНАО пришла беда, погубившая многие цивилизации: олени съели весь мох

Нумто, Белоярский район, стойбище, олени, ненцы, кмнс
В некоторых местах Ямала кормового мха уже не осталось совсемФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученые УрО РАН подводят промежуточные итоги исследования Арктики. Один из выводов — в регионе сложилась угрожающая ситуация, грозящая экологической катастрофой и вымиранием местным народностям. Причина в бесконтрольном разведении оленьих стад, которые уничтожают кормовую базу.

«Природа не может терпеть бесконтрольный выпас. Многие цивилизации древнего от этого погибли: та же Греция, многие острова в Атлантике — исчезли из-за перевыпаса. Сейчас в ЯНАО поголовье 300 тысяч, а там территория уже и 100 не выдержит — там уже 50 предел. В некоторых местах лишайников кормовых уже нет вообще», — заявил на пресс-конференции член-корреспондент РАН, директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов.

По словам ученого, одна из проблем заключается в том, что в культуре местного населения нет никакого представления о контроле стад и ограничении их численности. Ненцы стараются просто вырастить животных так много, как получится, при этом не стремятся сдавать их на убой на перерабатывающие предприятия. Основным источником заработка при этом становятся панты, который идут на экспорт в Китай, что делает выгодным увеличение стад и лишь увеличивает проблему.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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