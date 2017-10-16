16:58 16 октября 2017 1

Курганским водителям удобнее ездить по бордюрам Фото: doroga_45, vk.com

Курганские водители избегают встреч с лежачими полицейскими: искусственную неровность они предпочитают объезжать по обочине, ломая бордюры. Обличительными фото и видео поделился в соцсети «ВКонтакте» пользователь Евгений Григорьев.

Он возмутился, что водители сами разрушают бордюры, а затем оправдывают свою парковку на тротуарах их отсутствием. Евгений также отметил, что благоустройство территории рядом с курганской сельхозакадемией, где происходит действие, завершилось совсем недавно: «Установили этим летом „лежачих полицейских“, обновили знаки, нанесли дорожную разметку, установили забор. Как говорится, все для людей, все для их безопасности». На фото заметно, что автолюбители уже накатали на обочине широкую колею.

Объезжая «полицейских», водители накатали широкую колею Фото: /doroga_45, vk.com

В Госавтоинспекции «URA.RU» пояснили, что в таких случаях нерадивые водители могут понести ответственность за езду по тротуарам и газонам.

В комментариях к записи курганец Евгений Яковлев предположил, что таким образом автомобилисты «берегут ходовку». Александр Вахрин отметил, что, если проехать по неровности лишь одним колесом, «меньше трясет». Нашлись и те, кто обвинил автора в нечестности: «Этот бордюр разбит еще задолго до появления ограждений, на нем парковали свои автомобили любители «побомбить», — написал Евгений Кокорин. Также оказалось, что на снимках запечатлено нарушение не только ПДД, но и ГОСТ: адвокат Елена Камшилова подметила, что у искусственной неровности недостаточная ширина.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане «невезучую» улицу раскатали сразу после укладки асфальта.