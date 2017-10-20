Полицейский получил крупную сумму от бизнесмена
В четверг, 19 октября, в Новом Уренгое задержали заместителя начальника городского отделения МВД Александра Ефимова. Об этом «URA.RU» рассказала официальный представитель СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.
Сейчас, по словам собеседницы, задержанный находится в ИВС. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подробности преступления силовики пока не раскрывают.
В то же время, по данным портала nur24, Ефимов задержан за взятку за непроведение проверки в одной из компаний. Источники говорят о «вознаграждении» в 150 тысяч рублей, однако у журналистов есть информация, что полицейский получил около 600 тысяч.