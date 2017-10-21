13:24 21 октября 2017 0

Инспектора качества совершали подлоги Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Автогигант Nissan остановил производство машин для Японии. Журналисты сообщили о том, что в течение 20 лет в компании работали несертифицированные инспекторы качества.

Система обучения специалистов, которые проверяют качество продукции, оставалась неизменной в течение двух десятков лет, пишет агентство Nation News со ссылкой на слова гендиректора компании Хирото Сакаву. При этом, передает издание, подлоги во время проверки автомобилей совершались постоянно.

Life напоминает, что 2 октября компания сообщила об отзыве 1,2 млн автомобилей в Японии. Через два дня на заводах прошли обыски, а 7 октября «Ниссан» официально обвинили в нарушениях.

Nissan Motor Co., Ltd. занимает восьмое место в рейтинге мировых автопроизводителей и третье среди японских (после Toyota и Honda).