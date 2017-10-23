Тюменский областной суд отклонил апелляцию «Тюменского водоканала» по делу о загрязнении Туры яйцами возбудителя описторхоза.
«23 октября 2017 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отклонила жалобу за необоснованностью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Тюменский водоканал» в облсуде пытался оспорить решение Ленинского райсуда Тюмени, который обязал коммунальное предприятие исключить сброс в Туру сточных вод без проведения непрерывного обеззараживания индустриальными методами. В пробах воды специалисты обнаружили жизнеспособные яйца гельминтов Opisthorchis felineus, которые являются причиной заболевания описторхоз. В «Водоканале» тогда заявили, что и без того проводят максимальную очистку воды.