В СК считают, что пациента лечили неправильно
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти пациента в ГБУ «Больница скорой медицинской помощи».
«По результатам тщательно проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Курганской области.
По версии следствия, в августе — сентябре 2017 года медики неправильно оказывали медицинскую помощь 33-летнему мужчине, который скончался в больнице. С заявлением в СКР обратилась мать умершего.