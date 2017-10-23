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Главные новости Курганской области
19:39  23 октября 2017 0

В Кургане после смерти пациента завели дело на врачей скорой помощи

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
В СК считают, что пациента лечили неправильноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти пациента в ГБУ «Больница скорой медицинской помощи».

«По результатам тщательно проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Курганской области.

По версии следствия, в августе — сентябре 2017 года медики неправильно оказывали медицинскую помощь 33-летнему мужчине, который скончался в больнице. С заявлением в СКР обратилась мать умершего.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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