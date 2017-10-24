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Главные новости Тюменской области
11:15  24 октября 2017 0

Тобольской пенсионерке, которая заказала убийство дочери, дали восемь лет колонии

Клипарт, убийство
Женщина была готова заплатить за убийство дочери 40 тысяч рублейФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тобольскую пенсионерку Марию Кочкину признали виновной в попытке убийства по найму собственной дочери. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Она не признала вину и в последнем слове заявила, что с ней, пользуясь ее доверчивостью, расправились собственные дочери, сообщили в пресс-службе Тобольского горсуда. Кочкина также пожаловалась на здоровье и сказала, что никогда бы не пошла на преступление, добавив, что не переживет разлуки с внуками. Дочь осужденной назвала приговор очень жестким.

По данным СКР по Тюменской области, обвиняемая в январе 2016 года решила организовать убийство дочери, которая была лишена родительских прав. Она могла восстановить их и увезти двух детей с собой в ХМАО. Пенсионерка обратилась к другой дочери, попросив подыскать исполнителя в Тобольске за оплату в 40 тысяч рублей. Та обратилась в полицию и сообщила о случившемся.

Как писало «URA.RU» ранее, в итоге один из стражей порядка выступил в роли убийцы — он принес пенсионерке паспорт якобы убитой дочери, заявив, что расправился с ней. Тоболячку задержали на месте.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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