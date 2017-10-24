Курганские дольщики выйдут на митинг после неудачного новоселья

В Кургане 25 октября состоится очередной митинг дольщиков жилого комплекса «Апельсин» ООО «СМУ КПД». Акция начнется около кинотеатра «Россия» в 15:00, уточнили организаторы. По словам дольщиков, введенные в эксплуатацию дома до сих пор не полностью подключили к коммуникациям: в некоторых квартирах отсутствуют тепло и электроэнергия. Воды нет ни в одном из домов комплекса.
«Мы заселились в строение 2В, здесь не работает лифт. Вынуждены таскать воду ведрами на 8-й этаж и как-то выкручиваться с двумя маленькими детьми», — поделилась с «URA.RU» жительница «Апельсина».
Инициаторы митинга подчеркивают, что до сих пор не могут заселиться в свои квартиры собственники строений 1 и 2А. «Виктор Сухнев (первый заместитель губернатора Курганской области — прим.ред.) говорит, что необходимо открывать лицевые счета дольщикам. Как? Нас до сих пор не приглашают на подписание актов и затягивают с выдачей ключей. Народ уже устал ждать и надеяться на чудо», — отметили организаторы. Акция согласована с администрацией города, на участие в ней заявлено 50 человек.
Проблемы дольщиков ЖК «Апельсин» начались в 2015 году — дома не сдали в обещанный срок. Несостоявшиеся новоселы неоднократно выходили на акции протеста. В сентябре — октябре 2017 года, после вмешательства Генпрокуратуры, дома комплекса все же ввели в эксплуатацию.