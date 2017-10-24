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Главные новости Курганской области
14:13  24 октября 2017 0

Курганские дольщики выйдут на митинг после неудачного новоселья

Пикет дольщиков СМУ КПД в Кургане., лозунги, пикет обманутых дольщиков, ребенок с плакатом
Акции протеста стали привычным делом для дольщиков «СМУ КПД»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 25 октября состоится очередной митинг дольщиков жилого комплекса «Апельсин» ООО «СМУ КПД». Акция начнется около кинотеатра «Россия» в 15:00, уточнили организаторы. По словам дольщиков, введенные в эксплуатацию дома до сих пор не полностью подключили к коммуникациям: в некоторых квартирах отсутствуют тепло и электроэнергия. Воды нет ни в одном из домов комплекса.

«Мы заселились в строение 2В, здесь не работает лифт. Вынуждены таскать воду ведрами на 8-й этаж и как-то выкручиваться с двумя маленькими детьми», — поделилась с «URA.RU» жительница «Апельсина».

Инициаторы митинга подчеркивают, что до сих пор не могут заселиться в свои квартиры собственники строений 1 и 2А. «Виктор Сухнев (первый заместитель губернатора Курганской области — прим.ред.) говорит, что необходимо открывать лицевые счета дольщикам. Как? Нас до сих пор не приглашают на подписание актов и затягивают с выдачей ключей. Народ уже устал ждать и надеяться на чудо», — отметили организаторы. Акция согласована с администрацией города, на участие в ней заявлено 50 человек.

Проблемы дольщиков ЖК «Апельсин» начались в 2015 году — дома не сдали в обещанный срок. Несостоявшиеся новоселы неоднократно выходили на акции протеста. В сентябре — октябре 2017 года, после вмешательства Генпрокуратуры, дома комплекса все же ввели в эксплуатацию.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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