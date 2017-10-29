Военного и его семью нашли мертвыми в Североморске. ФОТО

Военнослужащий, его жена и несовершеннолетний ребенок найдены мертвыми в одной из квартир Североморска. Правоохранители начали расследование обстоятельств ЧП после того, как контрактник не явился не дежурство и сослуживцы отправились к нему домой.
«Командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы Северного флота.
Возбуждено уголовное дело. По данным, которые получили журналисты РЕН-ТВ, женщина и ребенок могли погибнуть от руки главы семьи. После этого он также предпочел уйти из жизни.