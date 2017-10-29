{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 октября 2017
21:48  29 октября 2017 0

Военного и его семью нашли мертвыми в Североморске. ФОТО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, жертва, труп, морг, мертвец
Возбуждено уголовное делоФото: depositphotos.com © URA.RU

Военнослужащий, его жена и несовершеннолетний ребенок найдены мертвыми в одной из квартир Североморска. Правоохранители начали расследование обстоятельств ЧП после того, как контрактник не явился не дежурство и сослуживцы отправились к нему домой.

«Командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы Северного флота.

Возбуждено уголовное дело. По данным, которые получили журналисты РЕН-ТВ, женщина и ребенок могли погибнуть от руки главы семьи. После этого он также предпочел уйти из жизни.

Полицию на место трагедии вызывали сослуживцы
Фото: информационный портал Североморск LIFE

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров