Японский депутат восхитился российскими переговорщиками в Стамбуле

В состав российской делегации на переговорах с Украиной вошли специалисты, обладающие высоким уровнем профессиональной компетентности. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«Российская делегация [на прошедших переговорах] состоит из профессионалов в своих областях», — написал Судзуки в своем блоге на сайте Ameba. Кроме того, он уделил особое внимание заместителю министра иностранных дел России Михаилу Галузину, ранее занимавшему пост посла Российской Федерации в Японии.
Помимо этого Судзуки раскритиковал Владимира Зеленского. Он отметил, что у президента Украины нет опыта в переговорном процессе.
«У президента Зеленского нет никакого политического или дипломатического опыта. Он словно по ошибке выиграл выборы просто из-за того, что снялся в фильме, который по воле случая оказался хитом, после чего его окружение предложило ему участвовать в выборах», — сообщил депутат.
Судзуки также отметил, что заявления Зеленского в адрес российской делегации могут свидетельствовать о его отсутствии заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня. Вместе с тем Судзуки выразил надежду на дальнейшее проведение переговоров между Россией и Украиной, результатом которых станет установление мира.
Во время переговоров, состоявшихся 16 мая и длившихся около двух часов, руководитель российской делегации Владимир Мединский объявил о достижении соглашения по широкомасштабному обмену пленными по принципу «1000 на 1000». Кроме того, он проинформировал, что стороны договорились в ближайшее время представить свои предложения относительно возможного прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговорного процесса выступила с инициативой проведения встречи на уровне глав государств. Данный запрос был принят Москвой к рассмотрению. В то же время представители России подтвердили свою приверженность дальнейшему ведению диалога с Украиной.
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