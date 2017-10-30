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26 октября 2017
17:05  30 октября 2017 0

На Ямале жители могут в любой момент лишиться доступа к «большой земле»

Ледоход. Салехард, ледоход, обь, салехард, переправа
На Оби, около Салехарда, начинается ледостав. Паромы остановят в любой моментФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги — единственное место на Ямале, где продолжается речная навигация. По оперативным данным, сейчас перевозку людей и транспорта через реку осуществляют четыре парома, но движение затруднено из-за тумана и обширных ледовых явлений. Работа может остановиться в любой момент, сообщает региональный департамент транспорта.

«В случае прояснения на линию выйдут дополнительные суда. Если ледостав продолжится, переправа будет закрыта», — отмечают дорожники.

После закрытия переправы людей начнут переправлять через реку вездеходами на воздушной подушке и вертолетами. Как только толщина льда на реке достигнет необходимого уровня, начнется сооружение ледовой переправы для проезда автомобилей.

Отметим, что переправа через Обь — единственная дорога, связывающая столицу Ямала с «большой землей». В период распутицы, когда на реке начинается ледостав, в городе возникают трудности с поставкой продовольствия, грузов и почты.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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