Паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги — единственное место на Ямале, где продолжается речная навигация. По оперативным данным, сейчас перевозку людей и транспорта через реку осуществляют четыре парома, но движение затруднено из-за тумана и обширных ледовых явлений. Работа может остановиться в любой момент, сообщает региональный департамент транспорта.
«В случае прояснения на линию выйдут дополнительные суда. Если ледостав продолжится, переправа будет закрыта», — отмечают дорожники.
После закрытия переправы людей начнут переправлять через реку вездеходами на воздушной подушке и вертолетами. Как только толщина льда на реке достигнет необходимого уровня, начнется сооружение ледовой переправы для проезда автомобилей.
Отметим, что переправа через Обь — единственная дорога, связывающая столицу Ямала с «большой землей». В период распутицы, когда на реке начинается ледостав, в городе возникают трудности с поставкой продовольствия, грузов и почты.