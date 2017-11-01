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12:22  01 ноября 2017 0

Кунг-фу панда заговорит на языке оленеводов

Панда По и другие звери из знаменитого мультфильма заговорят на ненецком языкеФото: группа «Этнографическая экспедиция «Настоящие люди» в «ВК»

Комикс о приключении знаменитой панды по имени По, которая осваивает восточные боевые искусства, решили перевести на язык ямальских ненцев. Переводом занимаются участники ненецкого клуба в Санкт-Петербурге.

Авторы проекта, участники экспедиции «Настоящие люди» Александра Терёхина и Александр Волковицкий говорят, что в ненецком нет многих слов, обозначающих диковинных для Севера животных, — приходится придумывать аналоги, понятные коренным народам Севера. Так, панда в комиксе стала пестрым медведем, а черепаха преобразилась в каменную лягушку.

«Нам показалось, что будет здорово, если персонаж будет далек от Севера, от ненецкой культуры, чтобы в переводах можно было очень творчески поработать», — рассказала Александра Терехина в интервью телеканалу «Ямал-Регион».

Авторы проекта планируют закончить перевод комикса уже в ближайшие дни. Уже переведенные страницы можно прочесть на страничках этнографической экспедиции «Настоящие люди» в соцсетях. А к Новому году они планируют создать собственный оригинальный комикс.

Вячеслав Егоров
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