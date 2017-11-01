Кунг-фу панда заговорит на языке оленеводов

Комикс о приключении знаменитой панды по имени По, которая осваивает восточные боевые искусства, решили перевести на язык ямальских ненцев. Переводом занимаются участники ненецкого клуба в Санкт-Петербурге.
Авторы проекта, участники экспедиции «Настоящие люди» Александра Терёхина и Александр Волковицкий говорят, что в ненецком нет многих слов, обозначающих диковинных для Севера животных, — приходится придумывать аналоги, понятные коренным народам Севера. Так, панда в комиксе стала пестрым медведем, а черепаха преобразилась в каменную лягушку.
«Нам показалось, что будет здорово, если персонаж будет далек от Севера, от ненецкой культуры, чтобы в переводах можно было очень творчески поработать», — рассказала Александра Терехина в интервью телеканалу «Ямал-Регион».
Авторы проекта планируют закончить перевод комикса уже в ближайшие дни. Уже переведенные страницы можно прочесть на страничках этнографической экспедиции «Настоящие люди» в соцсетях. А к Новому году они планируют создать собственный оригинальный комикс.