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Главные новости Курганской области
11:51  07 ноября 2017 0

Курганцы устроили давку во время открытия нового магазина. Скидок на всех не хватило. ВИДЕО

Ашан. Магазин. Продукты. Челябинск., покупатели, касса, очередь
В новом торговом центре прокупателей ждал лишь один магазинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане открытие магазина в новом ТЦ «Стрекоза» в минувшие выходные вызвало неожиданный ажиотаж. Жители города устроили давку на входе в магазин канцелярских и бытовых товаров. Видео инцидента разместили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На записи можно разглядеть, как толпа старается пройти сквозь кассы. Давка сопровождается возмущенными криками покупателей. В комментариях курганцы недоумевают, что именно вызвало такой ажиотаж, ведь магазины этой фирмы уже есть в других торговых центрах города. «Наслушавшись рекламы про открытие „Стрекозы“, приехали с детьми. Машину припарковали с трудом. Вошли в здание. Стоит большая очередь. Молодой человек в громкоговоритель объявляет: „Если вы пришли только за товаром со скидками, то можете даже не стоять, такового уже нет“. А время было 11 часов», — рассказала Оксана Яготина в сообществе «Инцидент. Курган».

Другие очевидцы поясняют, что надеялись на развлечения, а открытым оказался лишь один магазин во всем торговом центре. «Наверное, люди подумали, что не зря же они пришли, нужно зайти», — объяснила Екатерина Логинова.

«Как животные ведут себя», — осудили покупателей некоторые из комментаторов после просмотра видео.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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