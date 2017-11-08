В Тюмени появились «бабушки особого назначения» для борьбы с преступниками. ВИДЕО

В Тюмени стартовали курсы по самообороне для местных пенсионеров. Пожилые горожане проходят обучение в «Академии собственной безопасности» при местном управлении Роспотребназдора. Пенсионеркам объясняют, как защититься от мошенников, уберечь себя от грабителей и помочь соседке, если ей стало плохо.
Уроки для тюменских «супербабушек» ведут сотрудники Роспотребнадзора, «Союза потребителей финансовых услуг» и медики областной станции скорой помощи. Сами тюменки полагают, что приемы самообороны придется применять на практике, однако «некоторые все же можно будет взять на вооружение, потому что в темное время суток мало ли какие могут быть обстоятельства».
Видео: «Регион-Тюмень», Youtube
Как сообщается в сюжете телеканала «Регион-Тюмень», организатором курсов выступил областной благотворительный фонд «Старшее поколение».