На Ямале сломалось здравоохранение: жители не могут записаться на прием к врачам

14:15 08 ноября 2017 0

По словам горожан, спасает только наличие платной клиники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надыма потеряли возможность записаться к врачу после введения в округе системы электронной записи на прием. В регистратуре пациентов отправляют записываться через сайт, где недоступен соответствующий сервис, пишут ямальцы в соцсетях.

Попасть на прием к врачу в центральной городской поликлинике невозможно, отмечают подписчики группы «Злой Надымчанин». Это касается и взрослого, и детского отделений. «Накипело, почему тут нет постов о работе детского филиала? Я устала уже звонить туда по часу в день, чтоб дозвонится, это раз, звонила сегодня, хотела записаться к неврологу, мне сказали — запись только через сайт, а на сайте вообще никак не записаться, там все даты (даже дальние) недоступны, попросила записать через регистратуру, у них типа доступа нет? Что???? Я не могу через интернет, через регистратуру записаться — и что делать? Это ужас просто, злая — не могу, а мне тупо направление нужно от невролога, еще и хамят! Это взрыв эмоций», — написал один из анонимных членов сообщества.

Жалоба за пару часов набрала более тысячи просмотров и несколько десятков комментариев. При этом горожане уже в открытую стали говорить о возникающих проблемах. «Бардак!!! Вчера тоже был инцидент со взрослой… В электронке есть функция записаться в лист ожидания… Записались, тишина, звоню в регистратуру — отвечают: у них эта функция не работает!!! Так и талонов нет ни в электронке, ни в регистратуре к неврологу… Возмущению нет предела… А говорилось, что с введением такой системы наша медицина будет обслуживать каждого — и без очереди… Бред…» — пишет пользовательница Натали Быкова. «В этом филиале все как-то через одно место, звонили, взяла трубку уборщица, говорит — отошли работники. Врачи назначают точное время, но в это время еще 3 предыдущих человека не прошли», — подчеркнул Андрей Щербатый.

Получить комментарий от врачей не удалось. Трубки не взяли ни в поликлинике, ни в приемной больницы, к которой она относится, ни в департаменте здравоохранения ЯНАО, который отвечает за работу этих медучреждений.