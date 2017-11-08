В Тюменской области в ближайшие годы планируется снести 20 деревянных школ, которые находятся в сельской местности. Предполагается, что все они будут заменены на новые современные здания, деньги на это уже заложены в проекте регионального бюджета. Вопрос о школах на заседании комитета по социальной политике в Областной думе во время рассмотрения вопроса о проекте бюджета на трехлетний период подняла лидер фракции КПРФ Тамара Казанцева:
«518 миллионов рублей запланировано на замену 20 деревянных сельских школ. Но не указано, каких именно», — отметила она. По словам главы областного департамента финансов Татьяны Крупиной, речь, в частности, идет о семи школах в Тобольском районе, семи — в Вагайском, двух в Нижнетавдинском и по одной в Сладковском и Уватском районах», — отметила она.
Лидера тюменских коммунистов заинтересовали и планы областных чиновников по покрытию бюджетного дефицита, который в 2018 году оценивается почти в 27 миллиардов рублей. Как отметила глава областного департамента финансов, бюджет сверстан с дефицитом, покрывать который, в том числе, предполагается за счет выпуска ценных бумаг — государственных облигаций Тюменской области. Тамара Казанцева поинтересовалась, кто будет приобретать эти ценные бумаги. «Не исключено, что придется прибегнуть к заимствованию», — подтвердила Крупина и уточнила, что такая возможность закладывалась и в бюджет 2016 года, который, тем не менее, «удалось сбалансировать и без заимствований». «В Ямало-Ненецком автономном округе наши коллеги сделали выпуск ценных бумаг, и он активно разошелся, — отметила чиновница. — Приобретало население, в том числе и юга области».
Проект бюджета не вызвал серьезный нареканий у членов думского комитета. Большинством голосов — при воздержавшейся «красной леди» — документ был принят и рекомендован к рассмотрению на заседании регионального парламента.