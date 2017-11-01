Случай настал. Последний бюджетный консерватор Урала сдался

02:09 01 ноября 2017 0

Власти Тюменской области начали крупные инфраструктурные проекты, откладывать которые невозможно. Владимиру Якушеву (на фото) приходится занимать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бюджет Тюменской области на 2018 год с рекордным дефицитом — около 27 миллиардов рублей — вынесен на публичное обсуждение правительством региона. Такой разницы между доходами и расходами не было никогда прежде. Предложение губернатора Владимира Якушева сенсационно еще и потому, что в момент, когда другие регионы активно влезали в долги, он категорически отказывался от этих процедур.

Проект бюджета на 2018 год предполагает доходы в размере 115,5 миллиарда рублей при расходах 142,5 миллиарда рублей. Источник, близкий к шестому созыву тюменской областной думе, объяснил «URA.RU», что из-за значительного уменьшения субсидий, перечисляемых из федерального бюджета, из доходов на 2018 года выпало пять миллиардов рублей, которые были в 2017-м.

Главы других регионов УрФО давно и активно пользуются инструментов заимствований для покрытия дефицита бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это ноу-хау Минэкономразвития и Минфина: они придумали новое положение, по которому межбюджетные трансферты будут зависеть от бюджетной обеспеченности. И сегодня ни Тюменская область, ни Югра, ни Ямал не попадают в финансирование, которое раньше получали из федерального бюджета. Вначале Федерация заманила всех в долгосрочные программы, регионы в них ввязались, рассчитывая на поддержку федерального центра, а теперь они этого лишаются», — говорит депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Кроме того, изменится ситуация с налогом на прибыль организаций. Во-первых, на ближайший бюджетный период сохраняется централизация одного процента налога. Во-вторых, до 2019 года прибыль сырьевых организаций уменьшена из-за увеличенного налога на добычу полезных ископаемых. Сохранение повышенной ставки НДПИ федеральный законодатель запланировал до 2019 года. В сумме бюджет области, более чем на 60% состоящий из налога на прибыль организаций, недополучает порядка 10 млрд. рублей ежегодно.

При этом у властей остаются значительные обязательства по важным инфраструктурным проектам.

В ближайшее время предстоит избавиться от 20 деревянных школ, построить три детских сада (два в Тюмени, один в Тобольске) и четыре новые школы (по одной в Заводоуковске и Тобольске, две в Тюмени). Принципиально важно замкнуть Тюменскую кольцевую автодорогу — многолетний инфраструктурный проект. Запланирован и расходы на строительство моста через Туру и двух дорожных развязок в Тюмени.

«Свыше половины жителей области проживает в Тюмени, — напоминает собеседник агентства, — и здесь же расположен основной бизнес региона. Вкладывая в развитие городской инфраструктуры, власть получит развитие экономики».

Ранее Владимир Якушев не одобрял заимствований, подчеркивая, что момент еще не настал Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сохраняются и обязательства по майским указам президента России Владимира Путина. Общая сумма расходов на них будет утверждена при рассмотрении в облдуме.

Покрывать дефицит власти Тюменской области собираются, решившись на внешние заимствования. Это примечательное событие в финансовой истории большого Урала: до настоящего момента область имела наименьшие кредитные обязательства. На заседаниях Думы пятого созыва Якушев неоднократно отвечая на вопросы парламентариев относительно консерватизма бюджетной политики региона, отвечал — занять всегда успеем.

По данным министерства финансов России, на 01 января 2017 года размер госдолга Свердловской области составлял 72,2 млрд. руб., Челябинской области — 28,5 млрд. рублей, ЯНАО — 33,6 млрд. рублей, ХМАО — 17,4 млрд. рублей. Долг Курганской области долг составлял 15 млрд. рублей. Всего Большой Урал должен был почти 167 млрд. рублей, из которых только 2 млрд. рублей — долг Тюменской области.

«Теперь случай настал», — объяснил источник, близкий к правительству Тюменской области. Он заверил, что «вопрос отмены льгот для населения не обсуждается».

Депутат тюменской областной думы Владимир Ульянов считает, что предложенный проект бюджета, традиционно для правительства Тюменской области, очень осторожный. Он привел в пример нынешний 2017 год, когда реальный уровень доходов бюджета оказался сильно выше, чем планировалось при принятии документа.

«Мы исходим из прогноза, который дает правительство Российской Федерации, — говорит Ульянов. — Позиция правительства региона — не снижать социальные обязательства. Мы постоянно их выдерживаем».

По словам Владимира Сысоева, сложности, с которыми сталкивается Тюменская область при наполнении бюджета, вызваны действиями федерального центра, который «продолжает косвенно изымать налоги из регионов»: «Я все-таки верю в то, что у депутатского корпуса трех регионов проснется желание обратиться к Минфину и первому лицу государства, чтобы прекратить дальнейшую централизацию и изъятие денег из регионов».