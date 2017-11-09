Блогер Варламов высмеял открытие «роскошной» дороги на Урале с шариками и попом. ФОТО, ВИДЕО

Популярный российский блогер Илья Варламов изучил сайты российских муниципалитетов в глубинке и раскритиковал работу чиновников. Его поразила грязь на дорогах и бедность провинциальных скверов. В первую очередь досталось Нижней Салде.
Варламов обратил внимание на новость на сайте администрации города об открытии проезжей части на улице Фрунзе после двух лет реконструкции. «Дорога ****** [очень плохая], чего уж там… Грязь не смогли убрать даже для показушных фото… Но народ счастлив, так как дорогу делали 2 года. И для людей в Нижней Салде это великое открытие. Элементарная вещь — дорога — это уже роскошь, которую открывают с шариками, музыкой и попом», — иронизирует блогер.
Также блогер не оценил новый сквер в городе Михайлов Рязанской области. Ему не понравилось, что он вымощен «самой дешевой плиткой» и оборудован лишь «двумя убогими лавочками и тремя кустами».
Кроме того, в его поле зрения попало открытие мэром Кирова благоустроенного двора. «Самые дорогие элементы на площадке — это, собственно, модное пальто мэра и ноутбук звукорежиссера. Судя по всему, на праздник потратили бабла больше, чем на саму площадку», отметил Илья Варламов.