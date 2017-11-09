{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
Главные новости 
11:30  09 ноября 2017 0

Блогер Варламов высмеял открытие «роскошной» дороги на Урале с шариками и попом. ФОТО, ВИДЕО

Внимание блогера привлекли грязь и попФото: vSalde.ru

Популярный российский блогер Илья Варламов изучил сайты российских муниципалитетов в глубинке и раскритиковал работу чиновников. Его поразила грязь на дорогах и бедность провинциальных скверов. В первую очередь досталось Нижней Салде.

Варламов обратил внимание на новость на сайте администрации города об открытии проезжей части на улице Фрунзе после двух лет реконструкции. «Дорога ****** [очень плохая], чего уж там… Грязь не смогли убрать даже для показушных фото… Но народ счастлив, так как дорогу делали 2 года. И для людей в Нижней Салде это великое открытие. Элементарная вещь — дорога — это уже роскошь, которую открывают с шариками, музыкой и попом», — иронизирует блогер.

Также блогер не оценил новый сквер в городе Михайлов Рязанской области. Ему не понравилось, что он вымощен «самой дешевой плиткой» и оборудован лишь «двумя убогими лавочками и тремя кустами».

Кроме того, в его поле зрения попало открытие мэром Кирова благоустроенного двора. «Самые дорогие элементы на площадке — это, собственно, модное пальто мэра и ноутбук звукорежиссера. Судя по всему, на праздник потратили бабла больше, чем на саму площадку», отметил Илья Варламов.

1/3
С дороги даже не убрали грязь, заявил блогер Фото: vSalde.ru

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров