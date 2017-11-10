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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Курганской области
18:07  10 ноября 2017 0

Курганец выложил на Avito эротическое селфи, чтобы продать шкаф. ФОТО

Ревизию мебели курганец провел обнаженнымФото: avito.ru

Курганцы обнаружили на Avito странное объявление о продаже мебели из массива дерева. Фотографируя товар, продавец запечатлел себя в зеркальном отражении шкафа полностью обнаженным.

Как уверяет хозяин-эксгибиционист, состояние мебели отличное, точную цену на товар он готов назвать «при осмотре». Предварительная сумма — 50 тысяч рублей.

Необычное объявление изрядно позабавило пользователей одной из курганских групп «ВКонтакте». «Главное, ракурс удачный выбрал», — подметила Анастасия Кочнева. «Жаль, что не хозяйка шкаф продает», — грустно добавил Дмитрий Сазонов.

Некоторые комментаторы предположили, что 50 тысяч рублей — цена одновременно за шкаф и его хозяина. «Хиловат хозяин. Щупловат. И даже лысоват не в меру. Не дотягивает до такого ценника», — отрезала Анна Менщикова. «Тема „сами-знаете-чего“ не раскрыта. За что такие деньги?», — удивилась Вика Давыдова.

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Интимное фото продавца мебели не впечатлило пользователей сети Фото: avito.ru

Корреспондент агентства попытался связаться с продавцом шкафа по указанному на сайте номеру телефона, однако звонки остались без ответа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что курганцев в соцсети возмутило отношение к задержанным в отделе полиции.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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