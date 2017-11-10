Курганцы обнаружили на Avito странное объявление о продаже мебели из массива дерева. Фотографируя товар, продавец запечатлел себя в зеркальном отражении шкафа полностью обнаженным.
Как уверяет хозяин-эксгибиционист, состояние мебели отличное, точную цену на товар он готов назвать «при осмотре». Предварительная сумма — 50 тысяч рублей.
Необычное объявление изрядно позабавило пользователей одной из курганских групп «ВКонтакте». «Главное, ракурс удачный выбрал», — подметила Анастасия Кочнева. «Жаль, что не хозяйка шкаф продает», — грустно добавил Дмитрий Сазонов.
Некоторые комментаторы предположили, что 50 тысяч рублей — цена одновременно за шкаф и его хозяина. «Хиловат хозяин. Щупловат. И даже лысоват не в меру. Не дотягивает до такого ценника», — отрезала Анна Менщикова. «Тема „сами-знаете-чего“ не раскрыта. За что такие деньги?», — удивилась Вика Давыдова.
Корреспондент агентства попытался связаться с продавцом шкафа по указанному на сайте номеру телефона, однако звонки остались без ответа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что курганцев в соцсети возмутило отношение к задержанным в отделе полиции.