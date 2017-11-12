В одной из высоток Тюмени жильцы поймали ребенка, который на седьмом этаже высыпал из пакетика кучу тараканов. В полиции мальчик пояснил, что какой-то «дядя дал 100 рублей и попросил высыпать насекомых» в подъезде.

Об инциденте написали жители дома во «ВКонтакте» в паблике «ЧС Тюмень». Они указали, что позже в их подъезде появилось объявление частной фирмы об уничтожении насекомых. «Сегодня на всех этажах появились объявления (фото прилагается). Что только не делают ради бизнеса», — написали жильцы, отметив, что до этого в их доме на протяжении трех лет никогда не было никаких насекомых.

В объявлении указано, что уничтожение клопов, тараканов, а также грызунов стоит от 500 рублей. Телефонный номер частной фирмы на фото замазан.

«У нас так в соседнем доме так муравьев завели. Потом объявление появилось. Второй год вывести не могут», «Клопы и тараканы распространяются. А потом объявления частных компаний по уничтожению насекомых. А уничтожение стоит дорого, и нет никакой гарантии, что их через месяц опять не подселят…», «Весь дом надо травить. Только так от них можно избавиться. И не факт что умрут, так как они колониями живут. В каждой квартире по 5 штук минимум», — сочувствуют жильцам дома тюменцы.

«Так вызовите их и заставьте сожрать тараканов», «Этому дяде в штаны бы насыпать этих тараканов», — пишут подписчики.

После того как в подъезд подкинули тараканов, на стенах появились такие объявления

Фото: «ВКонтакте», «ЧС Тюмень»