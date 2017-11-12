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12 ноября 2017
13:32  12 ноября 2017 0

Польша призвала Украину ответить за преступления прошлого

События на Майдане. Киев, пламя, огонь, украина в огне
Варшава не может простить Киеву героизацию БандерыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украина должна ответить за преступления прошлого, в частности, за события в Катыни. Об этом заявил замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий в комментарии польским СМИ. Его цитирует РИА «Новости».

В частности, в Варшаве считают неприемлемой «бездумную реабилитацию» Украинской повстанческой армии (запрещенную в России по решению Верхового суда) и героизацию бандеровцев. Сам глава МИД Польши Витольд Ващиковский предупреждал Украину, что она «не пройдет в Евросоюз вместе с Бандерой», напоминают «Известия».

Кроме того, по словам замглавы польского МИД Цихоцкого, Киев до сих пор «не расплатился» за «катынское преступление». И действия украинских властей не способствуют развитию исторического диалога с Польшей.

«Катынское дело» — массовые расстрелы польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны. К казни было приговорено более 25 тысяч польских офицеров, чиновников, помещиков, и других «контрреволюционных элементов».

Артем Косых
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