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Главные новости Ямала
14:44  13 ноября 2017 0

Ямальский жених приехал выкупать невесту на самосвале. ФОТО

Вместо лимузина ямалец пригнал под окна возлюбленной грузовикФото: группа «ЧП | ДТП | НУР | Происшествия| Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте»

В Новом Уренгое жених приехал выкупать невесту на самосвале. Водитель КамАЗа украсил машину шарами и лентами. Фотографии опубликованы в социальных сетях и обсуждаются пользователями.

После выкупа жених с невестой на КамАЗе отправились по улицам города на бракосочетание в ЗАГС. В комментариях отметили креативность жениха. Некоторые пользователи, вспоминая свои свадьбы, пожалели, что их торжества были слишком обычными. «Я хотела на ТРЕКОЛе, но бывший не согласился…» — посетовала одна из жительниц газовой столицы. (ТРЕКОЛ — внедорожный вездеход).

Надо отметить, что в 1970-80-х годах, когда Крайний Север только осваивался геологами, необычные свадебные кортежи были не редкостью. Молодожены путешествовали на болотоходах и даже вертолетах.

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В эпоху освоения Севера диковинные виды транспорта на свадьбу были в порядке вещей Фото: соцсети

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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