Ямальский жених приехал выкупать невесту на самосвале. ФОТО

В Новом Уренгое жених приехал выкупать невесту на самосвале. Водитель КамАЗа украсил машину шарами и лентами. Фотографии опубликованы в социальных сетях и обсуждаются пользователями.
После выкупа жених с невестой на КамАЗе отправились по улицам города на бракосочетание в ЗАГС. В комментариях отметили креативность жениха. Некоторые пользователи, вспоминая свои свадьбы, пожалели, что их торжества были слишком обычными. «Я хотела на ТРЕКОЛе, но бывший не согласился…» — посетовала одна из жительниц газовой столицы. (ТРЕКОЛ — внедорожный вездеход).
Надо отметить, что в 1970-80-х годах, когда Крайний Север только осваивался геологами, необычные свадебные кортежи были не редкостью. Молодожены путешествовали на болотоходах и даже вертолетах.