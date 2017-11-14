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Главные новости Тюменской области
15:35  14 ноября 2017 0

Тюменская полиция осталась без главного следователя. Он покинет УМВД по указу президента

Юрий Ястребов уходит на пенсиюФото: с сайта УМВД России по Тюменской области
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Следственное управление УМВД по Тюменской области в ближайшие дни останется без руководителя. По информации источника «URA.RU», его начальник — генерал-майор юстиции Юрий Ястребов отправлен на пенсию указом президента.

Другой источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил корреспонденту агентства эту информацию. «Да, Юрий Васильевич уходит на пенсию, в четверг будет об этом официально объявлено и состоятся торжественные проводы, — отметил собеседник агентства. — Жаль, Ястребов — отличный сотрудник, и к людям неравнодушный, настоящий генерал, руководитель, уважаемый в своей среде».

Юрий Ястребов родом из села Сорокино Ярковского района Тюменской области. В этом году ему исполнилось 54 года. С 1983 года Ястребов начал службу в органах внутренних дел, с 1990 года — в органах предварительного следствия. Работал в следственном отделении ОВД Центрального района города Тюмени, в июле 2003 года был назначен на должность первого заместителя начальника Главного следственного управления при ГУВД по Тюменской области, в 2005 году возглавил Следственное управление и стал замначальника регионального ГУВД.

Награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней, медалью МВД РФ «200 лет МВД», почетной грамотой МВД России.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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