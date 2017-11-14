Ямальские энергетики на один день стали учителями

Специалисты ресурсоснабжающих предприятий Ямала провели для старшеклассников местных школ открытые уроки, посвященные экономии электроэнергии. В «Ямалкоммунэнерго» рассказали, что в честь Международного дня энергосбережения, 11 ноября, проект «Школа грамотного потребителя» пригласил их поучаствовать в акции «День энергосбережения на Ямале».
Основными участниками акции от ресурсоснабжающих компаний стали работники АО «Ямалкоммунэнерго». С 8 по 14 ноября уроки по энергосбережению прошли в Губкинском, Муравленко, Лабытнанги, Надыме, а также в Красноселькупском, Пуровском, Тазовском, Ямальском, Шурышкарском и Приуральском районах. «Энергозанятия» прошли даже в самой северной точке Ямала — в поселке Гыда.
Ученикам рассказали о видах энергосберегающих ламп и о правилах использования бытовой техники. Так, в школе села Красноселькуп целый актовый зал старшеклассников собрался, чтобы послушать директора компании ЭК ТВЭС Антона Бощенко. По словам лектора, самым интересным и нестандартным вопросом стал: «Сколько потребляет „Айфон“ за ночь?»
Акцию также поддержали департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО, департамент образования ЯНАО и представители еще 12 компаний, среди них АО «РСК Ямала», АО «Энего-Газ-Ноябрьск», ОАО «Тепло-Энергетик», АО ЭК «Восток». Некоторые школы получили небольшие подарки в виде энергосберегающих лампочек.