Управление Роспотребнадзора по Тюменской области собирается навсегда запретить деятельность детского сада «38 попугаев», находящийся в Тобольске. Его руководство проигнорировало предписания, выданные ведомством после вспышки кишечной инфекции, что привело к болезни еще одного малыша.
В октябре 2017 года в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступили экстренные извещения об остром гастроэнтерите у детей, посещавших детский сад. Санитарно-эпидемиологическое исследование выявило две группы бактерий кишечной палочки, которые стали причиной воспалительных заболеваний желудка у шести детей. Специалисты установили нарушения санитарного законодательства в пищеблоке и в группе, в связи с чем был ведён временный запрет на их деятельность. Материалы дела направили в Тобольский городской суд, который постановил взыскать с НДЧОУ ДС «38 попугаев» штраф в 10 тыс. рублей.
Но временный запрет детским садом не соблюдался, и вскоре последовало сообщение об остром гастроэнтерите у седьмого ребенка, посещавшего группу. В результате лабораторных исследований на ложках и руках няни были обнаружены бактерии стафилококка, а в пробе сливочного масла — колиморфные бактерии. По данным фактам будут приняты дополнительные меры административного воздействия. Поведение руководства детского учреждения в Роспотребнадзоре расценили как самоуправство и направили в прокуратуру материалы дела для принятия мер. Также Роспотребнадзор подал апелляционную жалобу, чтобы запретить деятельность детсада навсегда.
Весной Роспотребнадзор закрыл школу и садик в Тюменской области из-за массового заболевания детей. Были госпитализированы 24 ребенка с подозрением на менингит. Проводились пробы биологического материала от персонала и работников пищеблока и пробы пищевых продуктов.