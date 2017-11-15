Бывший муж Ольги Бузовой готовится к новой свадьбе

22:04 15 ноября 2017 0

Бывший муж Бузовой вновь создает семью Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Экс-супруг певицы Ольги Бузовой — полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов, — готовится к свадьбе с 23-летней моделью Анастасией Костенко. На ее безымянном пальце уже увидели золотое помолвочное кольцо.

Тарасов регулярно публикует снимки с различных мероприятий, на которых появляется с невестой. В Сети есть фото пары из театра и из дома родственников девушки, в гостях у которых они побывали.

Модель, в свою очередь, опубликовала фото из ресторана с подписью: «Через 36 дней наконец-то произойдет то, о чем мои мысли последние пять месяцев. Отсчет пошел». По всей видимости, речь о бракосочетании. Таким образом, пара готова оформить свои отношения 14 декабря, приходит к выводу «Газета.ру».

Поклонники Бузовой крайне болезненно реагируют на все новости, связанные с личной жизнью ее бывшего супруга, к которым она рассталась чуть более года назад после четырех лет семейной жизни.