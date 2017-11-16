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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
10:55  16 ноября 2017 0

Прокуратура Вагайского района обрела молодого начальника. Приказ подписал генпрокурор Юрий Чайка

Николай Бизин стал самым молодым районным прокурором в областиФото: с сайта прокуратуры Тюменской области

В Вагайском районе Тюменской области назначен прокурор. Им стал юрист 1 класса Николай Бизин, который ранее трудился в прокуратуре города Тобольска. Прокурор уже приступил к исполнению служебных обязанностей.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, приказ о назначении Бизина прокурором Вагайского района сроком на пять лет подписал генеральный прокурор России.

Ранее прокуратуру Вагайского района возглавлял Руслан Федоренко. Сейчас он, согласно сайту прокуратуры Тюменской области, занимает должность заместителя прокурора Уватского района. О причинах кадрового решения на сайте не сообщается.

Николаю Бизину 31 год, он родом из села Карачино Тобольского района. В 2011 году окончил Тюменский юридический институт МВД России, служил в органах прокуратуры: работал помощником прокурора Ленинского округа Тюмени, помощником прокурора Тюмени, в 2016 году стал зампрокурора Тобольска. По информации источника «URA.RU» в региональной прокуратуре, Бизин стал самым молодым районным прокурором в Тюменской области.

В феврале этого года, после увольнения на пенсию прокурора Тобольска Евгения Бирюкова, Николай Бизин стал исполняющим обязанности руководителя городского надзорного ведомства. В конце мая и. о. городского прокурора был назначен Айрат Гуссамов, прибывший в Тобольск из Тюмени. В октябре прокуратура Тобольского района и городское надзорное ведомство были объединены. Возглавил новую структуру Айрат Гуссамов.

Надежда Карташова
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