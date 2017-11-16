Курганские чиновники шокированы поведением жителя дома по адресу ул. Дзержинского, 52 в Кургане. Горожанин пожаловался в соцсетях и СМИ на областную Госжилинспекцию — по его словам, несмотря на ответ ведомства, что ремонт в подъезде выполнен, лестничная площадка по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии, а на полу имеются провалы.
Пост с описанием и фото проблемы недовольный гражданин анонимно разместил в местных группах во «ВКонтакте», а также разослал в редакции местных СМИ. Один из порталов охарактеризовал состояние подъезда — «как после бомбежки».
Корреспондент «URA.RU» обратился к представителям Государственной жилищной инспекции за комментариями. Там заявили, что поступок гражданина — «безобразие и лукавство», так как на момент проверки ремонт в подъезде действительно был проведен. Те фото, которыми аноним сопроводил свою публикацию, сделаны раньше.
«Проверку подъезда провели на прошлой неделе. Инспектор не выдал никаких предписаний, так как дыры на полу уже не было, в перила были вставлены отсутствующие прутья. С одной стороны, это смешно, с другой — грустно, ведь это создает определенную напряженность в обществе», — сказал «URA.RU» начальник Госжилинспекции Курганской области Владимир Чупахин. В жилинспекции агентству также предоставили фотографии, которые, по словам Владимира Чупахина, были сделаны еще во время проверки.
При этом, сегодня в группе «Инцидент | Курган» появился пост с новыми снимками, в котором утверждается, что ремонт оперативно сделали после публикации сообщества. «То есть вчера, почти в 11 вечера, выложили пост и за ночь успели замазать? И раствор даже просох?» — удивилась в комментариях горожанка по имени Ульяна.