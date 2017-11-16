14:11 16 ноября 2017 0

Депутаты почти единогласно поддержали бюджет ЯНАО на 2018 год Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты ямальского Законодательного собрания приняли закон о бюджете ЯНАО на 2018 год. Как и ожидалось, впервые за пять лет главный финансовый документ сверстан без дефицита и на 20% превышает показатели бюджета-2017.

Доходы Ямала в 2018 году составят 146 млрд рублей. Ровно столько же составляет расходная часть. 80% финансов будет направлено в социальную сферу. Власти обещают индексацию социальных выплат и заработной платы бюджетникам. Увеличение зарплат ждет работников здравоохранения, чьи доходы планируется вывести на уровень средней зарплаты по ЯНАО. Продолжится строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Важно, что в регионе минимальная заработная плата будет увеличена до уровня прожиточного минимума. Она составит 16299 рублей.

Адресно-инвестиционная программа была увеличена в три раза. На строительство дорог в округе планируют потратить около восьми млрд рублей. В полтора раза увеличено финансирование сферы АПК.

Депутаты поддержали законопроект почти единогласно. Воздержалась от голосования только фракция КПРФ в лице Елены Кукушкиной. Коммунистка объяснила, что такова позиция партии в целом, но при этом отметила, что бюджет ЯНАО выверен, сбалансирован и вызывает положительные ощущения.

Единственное, Кукушкина обратилась к коллегам с просьбой в дальнейшем продумать и при возможности вернуть выплаты на оздоровление в размере 15 тысяч рублей, которые уже несколько лет не получают ямальские бюджетники. Выплата были заморожена два года назад в связи с кризисом и оптимизацией бюджета. «Это позволит снять общественное напряжение. Люди живут в напряженной обстановке из-за того, что у них забрали эти выплаты к отпуску», — заявила коммунистка.

Заместитель председателя Заксобрания Виктор Казарин ответил, что все предложения депутатов будут рассмотрены и изучены, и при необходимости приняты в работу. Однако сейчас регион выбрал несколько другой путь и двигается в сторону увеличения доходов населения за счет поднятия зарплат.