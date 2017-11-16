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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
19:21  16 ноября 2017 0

Перешедший на зимнее время терминал создал давку в поликлинике Ямала. СКРИН

Офис Платон. Дальнобойщики. Челябинск., терминал, платон
По версии руководства медучреждения, произошел технический сбойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городской стоматологической поликлинике Ноябрьска образовалась давка из-за сбоя в работе терминала, выдающего талоны. Как предположила в разговоре с «URA.RU» главврач учреждения Людмила Дейнеко, в устройстве произошел автоматический перевод времени с летнего на северное, который в России отменен с 2014 года.

В одном из городских пабликов Ноябрьска в социальных сетях было размещено видео, на котором видна давка в очереди за талонами на прием. Ролик практически сразу же стал недоступен, но скриншот остался в распоряжении агентства.

В стоматологии образовалась давка
Фото: «Ноябрьск 24»

«Скорее всего, видео было записано во время остановки работы инфомата, через который пациенты записываются на прием и получают талончики. Был недавно такой случай. Наш системный администратор в течение десяти минут исправил это недоразумение, связанное с тем, что автоматика запнулась на переводе внутренних часов на зимнее время, которое в России уже не переводится», — комментирует Людмила Дейнеко.

Тем не менее, по словам главного врача, ситуация с очередями с записью на прием пока еще есть, хотя и не такая критичная, как была раньше. С 1 ноября по инициативе руководителя в городской стоматологии изменен порядок записи на прием к специалистам. Если раньше очередь в клинику занимали 5 утра и зимой люди в мороз ждали открытия учреждения два часа, чтобы записаться на прием, то сейчас талон можно получить в 19:00 на прием к врачу на следующий день.

Инфомат запрограммирован на выдачу 40 талонов. Обычно они расходятся за 15 минут.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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