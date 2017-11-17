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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:03  17 ноября 2017 0

Эрдоган обвинил власти США в финансировании террористов ИГИЛ в Сирии

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Эрдоган обвинил американские власти в спонсорстве террористовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке запрещенной в РФ террористический организации ИГИЛ в Сирии. Он отметил, что разочарован действиями американских властей.

«Сказали, что борются с ИГ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности», отметил Эрдоган, его слова приводит «Газета.Ru».

14 ноября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил США за поддержку свободного выхода боевиков из Ракки с оружием, добавляет «Федеральное агентство новостей». Сейчас же Реджеп Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что США не сдержали слово, данное Турции, относительно вывода сирийских курдов из освобожденных от террористов районов Сирии.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров 16 ноября заявил, что Россия не обладает доказательствами сговора коалиции во главе с США с террористической группировкой ИГИЛ. Глава российского МИД напомнил, что ВВС США заявили, что во время эвакуации мирных жителей в Сирии, среди них могли оказаться террористы, напоминает «Национальная служба новостей».

«У нас нет информации, что здесь имел место какой-то сговор, но то, что реальная картина, сложившаяся в результате такого исхода боевиков целыми и невредимыми, повлияет, уже повлияла на ситуацию на земле, — конечно же, это абсолютно так и есть», — сказал Лавров.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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