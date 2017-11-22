{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Курганской области
12:06  22 ноября 2017 0

Работники крупного зауральского хлебокомбината с августа сидели без зарплаты

Виктор Шептий на мукомольном заводе в селе Первомайский. Екатеринбург, мука, погрузка
Свои деньги не смогли получить вовремя 57 сотрудниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каргапольском районе Курганской области работники ООО «Хлеб Зауралья» получили заработную плату за август 2017 года. Предприятие задолжало работникам почти полмиллиона рублей.

Как уточнили в региональной прокуратуре, свои деньги получить не могли 57 работников, общая сумма задолженности составила 494 456 рублей. За нарушение трудового законодательства работодателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали. После этого с работниками рассчитались. На момент публикации материала «URA.RU» не удалось получить комментарии от руководства предприятия.

ООО «Хлеб Зауралья» работает в регионе с 2003 года. Согласно открытым данным, компания занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, производством муки, теста, хлеба и кондитерских изделий, а также разведением крупного рогатого скота.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Шадринске завод пустили на металлолом, чтобы рассчитаться с рабочими.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров