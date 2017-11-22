В Каргапольском районе Курганской области работники ООО «Хлеб Зауралья» получили заработную плату за август 2017 года. Предприятие задолжало работникам почти полмиллиона рублей.
Как уточнили в региональной прокуратуре, свои деньги получить не могли 57 работников, общая сумма задолженности составила 494 456 рублей. За нарушение трудового законодательства работодателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали. После этого с работниками рассчитались. На момент публикации материала «URA.RU» не удалось получить комментарии от руководства предприятия.
ООО «Хлеб Зауралья» работает в регионе с 2003 года. Согласно открытым данным, компания занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, производством муки, теста, хлеба и кондитерских изделий, а также разведением крупного рогатого скота.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Шадринске завод пустили на металлолом, чтобы рассчитаться с рабочими.