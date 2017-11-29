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Главные новости Тюменской области
15:48  29 ноября 2017 0

Депутатам Тюменской облдумы представили кандидата в председатели региональной Счетной палаты

Тюменская областная дума. Комитет по бюджету. Тюмень, огородников дмитрий
Похоже, что Дмитрий Огородников останется в Счетной палате на очередной срокФото: Николай Бастриков © URA.RU

Должность председателя Счетной палаты Тюменской области, судя по всему, вновь займет действующий руководитель Дмитрий Огородников. Вопрос о кандидатуре на кресло главы региональной СП сегодня, 29 ноября, был внесен с голоса на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Вместо главы думского комитета депутата Дмитрия Горицкого заседание вел его заместитель Николай Токарчук. Он напомнил коллегам, что полномочия Огородникова истекают 16 февраля 2018 года.

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Артем Зайцев был единственным, кто задал вопрос по ходатайству спикера думы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«18 октября поступило ходатайство председателя Областной думы Сергея Корепанова о назначении на должность председателя Счетной палаты Дмитрия Огородникова, — объявил он. — В соответствии с областным законом, кандидатура на должность должна быть представлена в Тюменскую облдуму не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего председателя Счетной палаты».

В ходатайстве спикер предложил назначить Огородникова на должность сроком на шесть лет. Ситуация удивила депутата от ЛДПР Артема Зайцева. «18 октября ходатайство поступило, а почему предложение вносится с голоса на комитете, а не заранее были подготовлены документы? Тем более, как вы уже сказали, Дмитрия Олеговича мы все давно знаем», — поинтересовался он.

«Потому что определенные документы подольше прорабатываются», — после небольшой заминки ответил Токарчук.

В зале раздались смешки. Больше вопросов никто не задавал. Зайцев подтвердил, что с Огородниковым сложились «хорошие рабочие отношения» и выразил надежду, что и в дальнейшем будет такое же конструктивное взаимодействие, и сообщил, что поддерживает кандидата от спикера Облдумы.

Голосование подтвердило, что конструктивные отношения с действующим председателем Счетной палаты сложились у абсолютного большинства членов думского комитета — предложение было принято единогласно.

Согласно данным на сайте региональной Счетной палаты, Дмитрий Огородников впервые был избран на должность ее председателя в 2007 году.

Надежда Карташова
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