Депутатам Тюменской облдумы представили кандидата в председатели региональной Счетной палаты

15:48 29 ноября 2017 0

Похоже, что Дмитрий Огородников останется в Счетной палате на очередной срок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Должность председателя Счетной палаты Тюменской области, судя по всему, вновь займет действующий руководитель Дмитрий Огородников. Вопрос о кандидатуре на кресло главы региональной СП сегодня, 29 ноября, был внесен с голоса на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Вместо главы думского комитета депутата Дмитрия Горицкого заседание вел его заместитель Николай Токарчук. Он напомнил коллегам, что полномочия Огородникова истекают 16 февраля 2018 года.

Артем Зайцев был единственным, кто задал вопрос по ходатайству спикера думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«18 октября поступило ходатайство председателя Областной думы Сергея Корепанова о назначении на должность председателя Счетной палаты Дмитрия Огородникова, — объявил он. — В соответствии с областным законом, кандидатура на должность должна быть представлена в Тюменскую облдуму не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего председателя Счетной палаты».

В ходатайстве спикер предложил назначить Огородникова на должность сроком на шесть лет. Ситуация удивила депутата от ЛДПР Артема Зайцева. «18 октября ходатайство поступило, а почему предложение вносится с голоса на комитете, а не заранее были подготовлены документы? Тем более, как вы уже сказали, Дмитрия Олеговича мы все давно знаем», — поинтересовался он.

«Потому что определенные документы подольше прорабатываются», — после небольшой заминки ответил Токарчук.

В зале раздались смешки. Больше вопросов никто не задавал. Зайцев подтвердил, что с Огородниковым сложились «хорошие рабочие отношения» и выразил надежду, что и в дальнейшем будет такое же конструктивное взаимодействие, и сообщил, что поддерживает кандидата от спикера Облдумы.

Голосование подтвердило, что конструктивные отношения с действующим председателем Счетной палаты сложились у абсолютного большинства членов думского комитета — предложение было принято единогласно.

Согласно данным на сайте региональной Счетной палаты, Дмитрий Огородников впервые был избран на должность ее председателя в 2007 году.