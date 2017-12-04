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Главные новости Курганской области
11:00  04 декабря 2017 0

Погибшего в Зауралье трехлетнего малыша избила подруга матери

Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., наручники, арест, задержание, криминал, педофилия
Женщина наносила удары мальчику, пока он не умерФото: Jennifer Van Vleet /Flickr

В Шадринске Курганской области заключили под стражу 27-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве трехлетнего ребенка. Как уточнили «URA.RU» в региональном СУ СК РФ, она была подругой матери ребенка.

Трагедия случилась в период с 25 по 28 ноября. По версии следствия, когда мать ребенка была на работе, женщина нанесла малышу множество ударов руками и иными предметами по голове. При каждом ударе, приходившемся в затылочную и теменную области, ребенок падал на пол. В результате этих издевательств малыш скончался.

Хозяйка квартиры, в которой проживала семья мальчика, задержана по подозрению в совершении преступления 29 ноября. «В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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