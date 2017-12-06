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Главные новости Курганской области
10:35  06 декабря 2017 0

Курганские антиуранщики с боем прорываются за круглый стол с губернатором

Пресс-тур на АО
Противники добычи урана считают, что загрязнению могут подвергнуться зауральские рекиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском государственном университете проходит круглый стол с участием губернатора Алексея Кокорина и представителей компании «Далур» по проблемам добычи урана на территории области. Наиболее активные активисты на мероприятие попасть не смогли, передает корреспондент «URA.RU».

Накануне стало известно, что на мероприятие не допустят активистов движения «Антиуран. Курган» Любовь Кудряшову и Сергея Еремина, которые наиболее активно высказываются об опасности добычи радиоактивного элемента. Организаторы объяснили такое решение теснотой помещения.

Перед началом мероприятия Сергей Еремин сообщил «URA.RU», что намерен принять в нем участие, однако попасть внутрь он так и не смог. Он сообщил также, что ранее пытался получить доступ через руководство КГУ.

Прибывшего губернатора антиуранщики встретили одиночным пикетом. Женщина держала плакат с надписью: «Мы против добычи урана, хотим жить на чистой земле и пить чистую воду».

Предприятие «Далур» ведет разработку двух месторождений урана в Курганской области — Далматовского и Хохловского. Кроме того, к 2025 году «Далур» планирует ввести в эксплуатацию месторождение «Добровольное» в Звериноголовском районе. Против этого выступают местные жители, которые считают, что добыча урана приведет к загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод радиоактивными элементами и химикатами. Активисты движения «Курган — Антиуран» начали подготовку к проведению независимой экспертизы оценки воздействия на окружающую среду.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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