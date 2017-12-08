09:41 08 декабря 2017 0

Заявители получили повышение зарплаты с 7—8 тысяч до 17—18 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конституционный суд России вернул жителям Севера районные надбавки сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ). Изменившуюся в 2016 году практику Верховного суда признали неконституционной, так как она привела к фактическому поглощению МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в особых климатических условиях.

Заявителями выступили жители Карелии, Иркутской области и Алтайского края, пишет «Коммерсант». Им ранее Верховный суд отказал в перерасчете зарплаты с учетом районного коэффициента и процентной надбавки, начисляемых сверх МРОТ, исходя из того, что размер выплат с прибавками может не превышать минимальный размер оплаты труда.

В Конституционном суде с такими выводами не согласились: «Районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера заработной платы. В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом».

В КС заявили, что географическое расположение страны обязывает учитывать негативное воздействие особых климатических условий на здоровье человека. Для чего государство и ввело систему специальных гарантий и компенсаций, включающих повышенную оплату труда.

Конституционный суд оставил за федеральным законодателем право на совершенствование законодательства в этой сфере с учетом данного постановления. Дела заявителей подлежат пересмотру. Как отметил адвокат заявителей Владимир Цвиль, «справедливый и окончательный итог борьбы за реальное содержание северных гарантий» позволит его доверителям получить повышение зарплаты с 7—8 тысяч рублей до 17—18 тысяч руб.

Ранее «URA.RU» писало, что жители Югры покидают холодный край, так как считают, что надбавки и северный коэффициент не компенсируют затраты связанные с жизнью и работой на Севере. В регионе средняя зарплата приближается к среднему общероссийскому заработку.