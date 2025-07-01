01 июля 2025

«Пусть сдадут и результаты покажут»: челябинцы решили усадить за ЕГЭ преподавателей

Более половины челябинцев поддержали идею о том, что учителям нужно сдавать ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске родители захотели отправить педагогов на тестирование
В Челябинске родители захотели отправить педагогов на тестирование Фото:

Более половины жителей Челябинска (54%) поддержали идею о том, что учителя старших классов должны регулярно сдавать ЕГЭ по своим предметам и делиться результатами публично. Соответствующие данные обнародовал сервис SuperJob, опросив горожан, в том числе родителей старшеклассников.

«По мнению сторонников такой инициативы, сдача ЕГЭ поможет объективно оценить квалификацию педагогов и обеспечит прозрачность для учеников и их родителей. По мнению респондентов, это будет честно по отношению к детям», — сообщается в результатах исследования. Причем среди родителей учеников 10–11 классов уровень поддержки наиболее высок — идею одобрили 62% опрошенных.

Четверть респондентов (25%) высказались против подобной практики. По их словам, подтверждать профессионализм можно на курсах повышения квалификации, а экзаменационный стресс учителям не нужен, учитывая особенности профессии и размер зарплаты. 21% участников опроса затруднились с ответом, предположив, что возможно стоит ввести такую проверку, но без обязательного публичного раскрытия результатов. Еще часть отметила, что тестирование не отражает реальный уровень знаний педагога, а умение сдавать экзамены не всегда связано с талантом преподавать.

Как сообщало URA.RU ранее, по результатам опроса профессия дворника стала самой нежелательной для будущей карьеры детей среди челябинских родителей. Также горожане не желают, чтобы их сыновья и дочери становились уборщиками или продавцами.

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Более половины жителей Челябинска (54%) поддержали идею о том, что учителя старших классов должны регулярно сдавать ЕГЭ по своим предметам и делиться результатами публично. Соответствующие данные обнародовал сервис SuperJob, опросив горожан, в том числе родителей старшеклассников. «По мнению сторонников такой инициативы, сдача ЕГЭ поможет объективно оценить квалификацию педагогов и обеспечит прозрачность для учеников и их родителей. По мнению респондентов, это будет честно по отношению к детям», — сообщается в результатах исследования. Причем среди родителей учеников 10–11 классов уровень поддержки наиболее высок — идею одобрили 62% опрошенных. Четверть респондентов (25%) высказались против подобной практики. По их словам, подтверждать профессионализм можно на курсах повышения квалификации, а экзаменационный стресс учителям не нужен, учитывая особенности профессии и размер зарплаты. 21% участников опроса затруднились с ответом, предположив, что возможно стоит ввести такую проверку, но без обязательного публичного раскрытия результатов. Еще часть отметила, что тестирование не отражает реальный уровень знаний педагога, а умение сдавать экзамены не всегда связано с талантом преподавать. Как сообщало URA.RU ранее, по результатам опроса профессия дворника стала самой нежелательной для будущей карьеры детей среди челябинских родителей. Также горожане не желают, чтобы их сыновья и дочери становились уборщиками или продавцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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