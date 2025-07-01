В лесах Челябинской области начали появляться первые подосиновики. Грибной сезон только начался, но молодые обабки уже удается обнаружить в пригородных лесах. Соответствующими фото жители региона делятся в соцсетях.
«Не густо конечно, но и не пусто. Первый выходной у меня, сразу поехали с женой на разведку. Цель была именно осинники — малыши только лезут. Потом поехали в молодые березовые посадки, думали подберезовиков посмотрим, там все почему-то плохо, вообще ничего. Копейские лесочки», — написал Денис Юдин в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Другая подписчица группы поделилась опытом сбора грибов в окрестностях Кыштыма и Увильдов. Она рассказала, что ей также удалось набрать подосиновики. А вместе с ними — лисички и маслята.
Как сообщало URA.RU ранее, около города Снежинск грибникам удалось набрать несколько ведер маслят. Информацией местные жители также поделились в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!