01 июля 2025

Челябинцы рассказали, где набирают первые подосиновики. Фото

Первые подосиновики челябинцы собирают в Копейске и Аргаяше
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые подосиновики собирают грибники региона
Первые подосиновики собирают грибники региона Фото:

В лесах Челябинской области начали появляться первые подосиновики. Грибной сезон только начался, но молодые обабки уже удается обнаружить в пригородных лесах. Соответствующими фото жители региона делятся в соцсетях.

«Не густо конечно, но и не пусто. Первый выходной у меня, сразу поехали с женой на разведку. Цель была именно осинники — малыши только лезут. Потом поехали в молодые березовые посадки, думали подберезовиков посмотрим, там все почему-то плохо, вообще ничего. Копейские лесочки», — написал Денис Юдин в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». 

Другая подписчица группы поделилась опытом сбора грибов в окрестностях Кыштыма и Увильдов. Она рассказала, что ей также удалось набрать подосиновики. А вместе с ними — лисички и маслята.

Как сообщало URA.RU ранее, около города Снежинск грибникам удалось набрать несколько ведер маслят. Информацией местные жители также поделились в социальных сетях.

Молодые грибы удалось собрать под Копейском
Молодые грибы удалось собрать под Копейском
Фото:
Несколько видов грибов любители тихой охоты встретили около Увильдов
Несколько видов грибов любители тихой охоты встретили около Увильдов
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В лесах Челябинской области начали появляться первые подосиновики. Грибной сезон только начался, но молодые обабки уже удается обнаружить в пригородных лесах. Соответствующими фото жители региона делятся в соцсетях. «Не густо конечно, но и не пусто. Первый выходной у меня, сразу поехали с женой на разведку. Цель была именно осинники — малыши только лезут. Потом поехали в молодые березовые посадки, думали подберезовиков посмотрим, там все почему-то плохо, вообще ничего. Копейские лесочки», — написал Денис Юдин в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».  Другая подписчица группы поделилась опытом сбора грибов в окрестностях Кыштыма и Увильдов. Она рассказала, что ей также удалось набрать подосиновики. А вместе с ними — лисички и маслята. Как сообщало URA.RU ранее, около города Снежинск грибникам удалось набрать несколько ведер маслят. Информацией местные жители также поделились в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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