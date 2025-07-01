Под вечер первого июля в Екатеринбург пришла магнитная буря. Геомагнитная активность продержится в городе два дня, после чего утихнет. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru.
Сильная буря накрыла Екатеринбург около 18:00 1 июля. Активность продлится до 3 июля, после показатели вернутся к норме. Однако под конец недели геомагнитные возмущения вновь вернутся в столицу Урала.
Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, высыпаться, пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой необходимые лекарства. В это время могут появиться бессонница, головная боль и раздражительность.
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