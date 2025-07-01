01 июля 2025

Екатеринбург накрыла магнитная буря. Скрин

В Екатеринбурге с 1 по 3 июля ожидается магнитная буря
© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитная буря продлится до 3 июля
Магнитная буря продлится до 3 июля Фото:

Под вечер первого июля в Екатеринбург пришла магнитная буря. Геомагнитная активность продержится в городе два дня, после чего утихнет. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru.

Сильная буря накрыла Екатеринбург около 18:00 1 июля. Активность продлится до 3 июля, после показатели вернутся к норме. Однако под конец недели геомагнитные возмущения вновь вернутся в столицу Урала.

Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, высыпаться, пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой необходимые лекарства. В это время могут появиться бессонница, головная боль и раздражительность.

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Под вечер первого июля в Екатеринбург пришла магнитная буря. Геомагнитная активность продержится в городе два дня, после чего утихнет. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru. Сильная буря накрыла Екатеринбург около 18:00 1 июля. Активность продлится до 3 июля, после показатели вернутся к норме. Однако под конец недели геомагнитные возмущения вновь вернутся в столицу Урала. Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, высыпаться, пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой необходимые лекарства. В это время могут появиться бессонница, головная боль и раздражительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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