01 июля 2025

В Совфеде резко ответили диаспорам, несогласным жить по законам РФ

Клишас пригрозил тюрьмой диаспорам, не желающим жить по законам РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клишас заявил, что не согласные жить по российским законам отправятся в учреждения ФСИН
Клишас заявил, что не согласные жить по российским законам отправятся в учреждения ФСИН Фото:
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В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Никакие этнические диаспоры не имеют права навязывать свои порядки российскому государству и его гражданам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал сенатор в своем telegram-канале.

Ранее отношения России и Азербайджана начали обостряться после событий в Екатеринбурге, где задержали членов азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийствах. Власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия в стране, связанные с Россией, а также стали высказывать критику в адрес российского руководства, сообщало НСН.

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Никакие этнические диаспоры не имеют права навязывать свои порядки российскому государству и его гражданам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас. «Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал сенатор в своем telegram-канале. Ранее отношения России и Азербайджана начали обостряться после событий в Екатеринбурге, где задержали членов азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийствах. Власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия в стране, связанные с Россией, а также стали высказывать критику в адрес российского руководства, сообщало НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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