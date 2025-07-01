Член группировки пермских хакеров Артем Зайцев вышел по УДО

В Перми члена группировки местных хакеров Артема Зайцева, осужденного вместе с сообщниками по статье УК РФ о незаконном обороте средств платежей, выпустили по УДО. В материалах указано, что адвокат приобщил к делу обследования МРТ и заключение врача.
«Пермский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу Артема Зайцева по поводу УДО, состояние которого ухудшилось», — со ссылкой на делопроизводство пишет портал Properm. Ранее у мужчины диагностировали рассеянный склероз.
Зайцева весной прошлого года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Еще один участник преступной группы, Александр Ковалев, осужден на четыре года колонии. Остальные фигуранты дела отделались условным сроком.
Было установлено, что киберпреступники предоставляли заинтересованным лицам реквизиты зарубежных карт. Используя эти данные, пользователи могли осуществлять платежи без ведома истинных владельцев средств.
Во время следствия Зайцев и Ковалев заявили, что передали сотруднику ФСБ майору Григорию Царегородцеву сумму в размере 160 млн рублей за сокрытие информации о противоправных операциях. В феврале текущего года суд признал бывшего силовика виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом, равным полученной взятке. Царегородцева лишили воинского звания.
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