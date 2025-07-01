01 июля 2025

Путин пообещал поддержку властям Тамбовской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил Путин
Правительство окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о готовности правительства оказать помощь и поддержку руководству Тамбовской области. Такое заявление глава государства сделал 1 июля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Первышовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать», — сказал Владимир Путин по итогам доклада главы региона.

В ходе встречи Евгений Первышов проинформировал президента о текущем положении дел в Тамбовской области. Врио губернатора рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, отметил динамику в жилищном строительстве и обозначил планы по развитию туристической инфраструктуры. Особое внимание было уделено необходимости создания новых объектов для привлечения туристов и повышения инвестиционной привлекательности региона.

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности правительства оказать помощь и поддержку руководству Тамбовской области. Такое заявление глава государства сделал 1 июля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Первышовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Евгений Алексеевич, удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать», — сказал Владимир Путин по итогам доклада главы региона. В ходе встречи Евгений Первышов проинформировал президента о текущем положении дел в Тамбовской области. Врио губернатора рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, отметил динамику в жилищном строительстве и обозначил планы по развитию туристической инфраструктуры. Особое внимание было уделено необходимости создания новых объектов для привлечения туристов и повышения инвестиционной привлекательности региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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