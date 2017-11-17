20:55 17 ноября 2017 0

Вопрос северных надбавок и коэффициента обсудили на международной конференции в ХМАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Северяне покидают холодные регионы, так как считают, что надбавки и северный коэффициент не компенсируют затраты связанные с жизнью и работой на севере. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-центре окружного правительства.

Вопрос государственной компенсации работникам северных регионов в очередной раз поднялся на международной конференции «Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный аспекты», которая прошла в Сургуте. В конференции приняло участие около 200 человек, среди которых были представители федеральных и региональных органов власти, руководители нефтегазовых компаний, профсоюзных и международных организаций. Позицию окружного правительства представлял первый заместитель губернатора Югры Натальи Комаровой Геннадий Бухтин. По итогам встречи должны быть выработаны рекомендации властям и работодателям, которые позволят профсоюзам защищать социально-трудовые права и экономические интересы северян.

«Как было отмечено на конференции, особый учет трудового стажа для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, районные коэффициенты, процентные надбавки к зарплате были введены еще в советское время. Сейчас часть гарантий отменена, а существующие в области оплаты труда не компенсируют затраты, связанные с работой и жизнью в суровых природно-климатических условиях, и не стимулируют работников к продолжению работы на Севере», — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным Росстата, на протяжении двух последних десятилетий фиксируется миграционный отток населения. С 1989 года население районов Севера, дальнего Востока сократилось на 1,6 миллиона человек или почти на 11 процентов. Кроме этого, идет сближение средней общероссийской заработной платы и среднего заработка на Севере.

Позиция губернатора заключается в том, что районный коэффициент и процентная надбавка — важнейшие гаранты социальной справедливости, базовая основа социально-экономической поддержки граждан, работающих и проживающих в экстремальных природно-климатических условиях, подчеркнули в пресс-службе губернатора.