{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
20:55  17 ноября 2017 0

Северяне покидают холодные регионы из-за маленькой зарплаты. За 20 лет отток населения составил 1,6 млн человек

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, 200 рублей, деньги, рубли, новые купюры
Вопрос северных надбавок и коэффициента обсудили на международной конференции в ХМАОФото: Александр Мамаев © URA.RU

Северяне покидают холодные регионы, так как считают, что надбавки и северный коэффициент не компенсируют затраты связанные с жизнью и работой на севере. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-центре окружного правительства.

Вопрос государственной компенсации работникам северных регионов в очередной раз поднялся на международной конференции «Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный аспекты», которая прошла в Сургуте. В конференции приняло участие около 200 человек, среди которых были представители федеральных и региональных органов власти, руководители нефтегазовых компаний, профсоюзных и международных организаций. Позицию окружного правительства представлял первый заместитель губернатора Югры Натальи Комаровой Геннадий Бухтин. По итогам встречи должны быть выработаны рекомендации властям и работодателям, которые позволят профсоюзам защищать социально-трудовые права и экономические интересы северян.

Новость по теме
«Не надо чесать там, где не чешется». Федеральный министр ответил Госдуме, решившей забрать у северян надбавки

«Как было отмечено на конференции, особый учет трудового стажа для жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, районные коэффициенты, процентные надбавки к зарплате были введены еще в советское время. Сейчас часть гарантий отменена, а существующие в области оплаты труда не компенсируют затраты, связанные с работой и жизнью в суровых природно-климатических условиях, и не стимулируют работников к продолжению работы на Севере», — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным Росстата, на протяжении двух последних десятилетий фиксируется миграционный отток населения. С 1989 года население районов Севера, дальнего Востока сократилось на 1,6 миллиона человек или почти на 11 процентов. Кроме этого, идет сближение средней общероссийской заработной платы и среднего заработка на Севере.

Позиция губернатора заключается в том, что районный коэффициент и процентная надбавка — важнейшие гаранты социальной справедливости, базовая основа социально-экономической поддержки граждан, работающих и проживающих в экстремальных природно-климатических условиях, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров