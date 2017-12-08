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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Ямала
18:25  08 декабря 2017 0

В «сердце» Ямала появился ледяной Ждун. ФОТО

Работа голландской художницы уже давно стала интернет-мемомФото: ИА «Север-пресс»

В ямальском селе Яр-Сале появилась ледяная скульптура Ждуна. Ее заказал владелец магазина, около которого «посадили» шедевр.

Ждун — известное в Интернете название скульптуры Homunculus loxodontus. Автором идеи стала художница из Голландии Маргрит ван Бреворт. Впервые скульптура появилась рядом с детской больницей в Лейдене, сообщает агентство «Север-пресс».

Женщину вдохновили люди в очередях больницы. Она обратила внимание, как пациенты сидят в ожидании приема к врачу, и решила посвятить им скульптуру. В 2016 году Ждун стал самой фотографируемой достопримечательностью города.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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