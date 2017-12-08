Работа голландской художницы уже давно стала интернет-мемом
В ямальском селе Яр-Сале появилась ледяная скульптура Ждуна. Ее заказал владелец магазина, около которого «посадили» шедевр.
Ждун — известное в Интернете название скульптуры Homunculus loxodontus. Автором идеи стала художница из Голландии Маргрит ван Бреворт. Впервые скульптура появилась рядом с детской больницей в Лейдене, сообщает агентство «Север-пресс».
Женщину вдохновили люди в очередях больницы. Она обратила внимание, как пациенты сидят в ожидании приема к врачу, и решила посвятить им скульптуру. В 2016 году Ждун стал самой фотографируемой достопримечательностью города.