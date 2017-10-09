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09 октября 2017
21:22  09 октября 2017 1

Владелец Ждуна собирается взыскать с российских компаний 29 млн рублей

В число ответчиков попали «ВКонтакте», «Мегафон», Ozon и хоккейный клуб «Спартак»Фото: Википедия

Более 29 млн рублей собирается взыскать с российский компаний фирма CD Land — владелец прав на бренд «Ждун». В числе ответчиков — социальная сеть «ВКонтакте», оператор «Мегафон», ретейлер Ozon и хоккейный клуб «Спартак», сообщает агентство «Москва».

Так, от «Мегафона» истец требует 10 млн рублей — за использование Ждуна в рекламной кампании, Ozon и «Спартак» должны заплатить по 7 млн рублей за продажу игрушек. Стикеры со Ждуном, опубликованные во «ВКонтакте», обойдутся соцсети в 5 млн рублей.

По словам представителей CD Land, они пытались решить вопрос в досудебном порядке, однако получили отказ.

Ждун — так в России назвали скульптуру Маргрит ван Брифорт Homunculus Loxodontus в честь пациентов, которые долго ждут приема врача. Непонятный образ, похожий на слона и морского льва одновременно, быстро стал популярным у пользователей соцсетей и послужил основой для множества мемов.

Права на использование образа Ждуна в России были куплены российской фирмой CD Land в июле. Как сообщает портал Incrussia.ru, на данный момент официальное право на тиражирование Ждуна получило только «Объединение Гжель». Сумму сделки с CD Land председатель совета директоров «Объединения Гжель» Александр Кочеров назвать отказался.

Наталья Володина
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